Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da çok sayıda uyuşturucu ile yakalanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Kastamonu'da madde kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede tespiti yapılan N.K.'nin üst ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 53,67 gram cannabinoids maddesi, 3,75 gram Metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ve 29 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan şeffaf poşet ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan N.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU