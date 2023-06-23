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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

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Kastamonu ve Çankırı İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Operasyonda 19,24 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap, 0,41 gram kenevir tohumu ile 1,05 gram esrar ele geçirildi.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu ve Çankırı İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

İki ilin emniyet personelinin ortak yürüttüğü operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.K'nin üzerinde ve Kastamonu'daki ikametinde yapılan aramada 19,24 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap, 0,41 gram kenevir tohumu ile 1,05 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kastamonu Çankırı Güncel Haberler

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