Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı. Operasyonda 15 adet ecstasy hap, 0,88 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan F.K. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. F.K. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 15 adet ecstasy hap, 0,88 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - KASTAMONU