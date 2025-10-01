Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen narkotik operasyonunda 5 bin 477 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 bin 477 sentetik ecza hapı, 58,67 gram sentetik uyuşturucu ile 2,79 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.K. ve U.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
