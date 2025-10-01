Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen narkotik operasyonunda 5 bin 477 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 bin 477 sentetik ecza hapı, 58,67 gram sentetik uyuşturucu ile 2,79 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.K. ve U.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
