Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da plakasını kapatan bir motosikletten uyuşturucu madde ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli trafik timi, Cumhuriyet Caddesi'nde plakasını okuyamadıkları bir motosikleti durdurdu.

Ekipler, motosikletin plakasının çamurla kapatıldığını tespit etti.

Zanlıların üzerinde ve motosiklette yapılan aramada satışa hazır vaziyette sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.M. ve C.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi

Minibüs şoförü müstehcen film izledi, sonraki hareketi daha da skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu'na yumruklu saldırı

"Esrar çetesi" dediği kişiler, belediye başkanını yumrukladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.