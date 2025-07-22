Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Kastamonu'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Y.K. ve Ö.T. tutuklandı. Operasyon sırasında ele geçirilen sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız silahlarla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Y.K. ve Ö.T'nin araç ve ikametinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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