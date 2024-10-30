Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik yürüttükleri çalışmada, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte hassas terazi buldu.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Narkotik ekiplerinin çalışması sonucu tespit edilen 2 şüphelinin üst ve araç aramasında uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Y. ve C.K. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.