Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Güncelleme:
Kastamonu'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda bir evde yapılan aramada 49 sentetik ecza hapı, 61,4 gram sentetik uyuşturucu ve 38 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Bir evde yapılan aramada 49 sentetik ecza hapı, 61,4 gram sentetik uyuşturucu, 38 fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 345 lira ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
