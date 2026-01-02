Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Bir evde yapılan aramada 49 sentetik ecza hapı, 61,4 gram sentetik uyuşturucu, 38 fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 345 lira ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.