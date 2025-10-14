Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 133 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve büyük miktarda para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda bir ikamete düzenlenen operasyonda 133 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 cep telefonu ve sim kartı ile 37 bin 580 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisini öldüresiye dövdü: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü

Eski sevgili dehşeti: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü
Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi

Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.