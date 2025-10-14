Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda bir ikamete düzenlenen operasyonda 133 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 cep telefonu ve sim kartı ile 37 bin 580 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.