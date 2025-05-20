Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 69 bin 407 sentetik hap, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli F.D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

KASTAMONU'da 69 bin 407 sentetik hap, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli F.D., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, F.D. isimli şüphelinin evinde ve aracında arama yapıldı. Operasyonda 69 bin 407 sentetik hap, 975 gram metamfetamin, 485 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgusunun ardında adliyeye sevk edilen F.D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket

Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diddy'nin otel odası ortaya çıktı: Kanıt niteliğinde görüntüler şok etti!

Diddy'nin skandal otel odası ortaya çıktı! Kanıt niteliğinde görüntü
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Burak Özçivit aşka geldi! Fahriye Evcen ile romantik paylaşım

Mutluluklarıyla gıpta ediliyor: Aşk dolu paylaşım
Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı

Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı
Kararını en yakınına açıkladı: Osimhen Galatasaray'da kalmaya daha yakın

Gidecek mi kalacak mı? Osimhen kararını en yakınına açıkladı
Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
Aranması olan şahıs baza içerisinde yakalandı

Bazanın içinde saklanırken yakalanan şahıstan akıllara ziyan savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.