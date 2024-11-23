Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda tespit edilen Ö.F.B'nin evi, üzeri ve aracında arama yapıldı. Zanlının aracının farklı yerlerine gizlenmiş bir miktar sentetik ecza hapı, uyuşturucu hap, uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenekle uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 175 lira para bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.