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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, F.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Yapılan aramalarda bir miktar esrar ele geçirildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda F.Ö'nün ev ve eklentilerinde yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

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