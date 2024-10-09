Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda T.A'nın evinde yapılan aramada 229,32 gram bonzai, 4,94 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.