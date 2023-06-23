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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 355 gram kubar esrar, 28 saksıya dikilmiş kenevir bitkisi, hassas terazi, el değirmeni, makaron ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışmanın ardından S.S'nin ilçedeki evine operasyon düzenledi.

Ev ve eklentilerindeki aramada, 355 gram kubar esrar, 28 saksıya dikilmiş kenevir bitkisi, hassas terazi, el değirmeni, makaron ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüpheli S.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

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