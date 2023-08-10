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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda H.E. isimli şahsın uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi ve yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde H.E. isimli şahsın uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine yapılan operasyonda H.E. isimli şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Jandarma ekiplerince H.E. isimli şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu Jandarma Güncel Haberler

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