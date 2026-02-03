Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve aparatları ele geçirildi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında teknik ve fiziki takibin ardından kentte bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 uyuşturucu madde öğütme aparatı, 3 paket sigara sarma kağıdı, 3 cep telefonu, 2 SIM kart ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel