Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Araç ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren jandarma, İstanbul bağlantılı 10 şüpheliyi hedef aldı ve birçok uyuşturucu ve silah ele geçirdi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında, İstanbul bağlantılı 10 şüpheliye yönelik Araç ilçesindeki 12 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 466 gram sentetik uyuşturucu, 860 gram sentetik uyuşturucu katkılı tütün, 253 sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 88 bin 100 lira, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 cep telefonu ve 15 sim kart ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında

Leyla davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu

Tüm dünya onu konuşuyordu! Akıbeti belli oldu
Mamdani'den dikkat çeken hareket! Resmi konutuna taharet musluğu taktırmış

Müslüman başkan yine gündem! Resmi konuta yaptırdığına bir bakın
Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında

Leyla davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Voleybolcu Derya Çayırgan, İBB soruşturmasında gözaltına alındı

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı