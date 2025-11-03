Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
Kastamonu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, 106 gram sentetik uyuşturucu ve 161 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satan ve kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce yapılan çalışmada, 106 gram sentetik uyuşturucu, 161 uyuşturucu hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel