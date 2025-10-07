Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek adına sentetik ecza hapı ve uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, farklı miktarlarda sentetik ecza hapı ve uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, cep telefonu ile bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
