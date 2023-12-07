Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Daday ilçesinde Ö.K, U.K. ve E.D, Tosya ilçesinde U.A, S.T. ve S.A. ile kent merkezinde H.H'nin ev ve üzerlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.