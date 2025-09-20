Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezi ve Tosya ilçesinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 406 gram sentetik uyuşturucu, 86 sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 79 bin 330 lira, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 3 cep telefonu, 2 SIM kart, ruhsatsız av tüfeği, 39 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.