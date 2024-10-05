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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Adresleri belirlenen zanlıların üzerleri, araçları ve ikametlerindeki aramada, farklı miktarlarda uyuşturucu madde ve sentetik ecza hapı ile ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 300 lira ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i savcılık sorgusunun ardından salıverildi, 5'i ise tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

Operasyon kastamonu

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