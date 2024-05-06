Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirildi.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda tespit edilen 5 şüphelinin ikametinde yapılan aramada, sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.