Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 447 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 447 Sentetik Hap Ele Geçirildi
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Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 447 sentetik hap ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

KASTAMONU'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 bin 447 sentetik hap ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, iki eve operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 5 bin 447 sentetik hap, 29,83 gram skunk maddesi, 1 ecstasy hap, 1 hassas terazi ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. Ekiplerin çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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