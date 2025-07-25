Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 447 Sentetik Hap Ele Geçirildi

KASTAMONU'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 bin 447 sentetik hap ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, iki eve operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 5 bin 447 sentetik hap, 29,83 gram skunk maddesi, 1 ecstasy hap, 1 hassas terazi ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. Ekiplerin çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.