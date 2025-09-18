Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 326 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 bin 326 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda bir şüpheliden 5 bin 326 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel