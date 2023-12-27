Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı gözaltına alındı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, il merkezinde belirlenen 4 ikamette uyuşturucu nitelikli haplar ele geçirildi.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda il merkezinde belirlenen 4 ikamette yapılan aramada bir miktar uyuşturucu nitelikli haplar ele geçirildi.
Olayla ilgili B.K, E.K, E.G. ve Ş.T. gözaltına alındı.