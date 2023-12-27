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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı gözaltına alındı

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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, il merkezinde belirlenen 4 ikamette uyuşturucu nitelikli haplar ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda il merkezinde belirlenen 4 ikamette yapılan aramada bir miktar uyuşturucu nitelikli haplar ele geçirildi.

Olayla ilgili B.K, E.K, E.G. ve Ş.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Kastamonu Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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