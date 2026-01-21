Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular arasında metamfetamin ve esrar bulunurken, 4 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucu 19 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda 416 gram metamfetamin, 45 gram kubar esrar, 3 gram kenevir tohumu, 940 gram uyuşturucu katkılı tütün, 54 gram sentetik uyuşturucu, 22 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 88 bin 100 lira nakit para, 3 tabanca, 3 av tüfeği ve 28 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı

Korkunç ses iddiası nedeniyle, binayı apar topar terk ettiler
İspanya'da gündem olan kare: Arda Güler'in kolundaki detay performansının bile önüne geçti

İspanya'da gündem olan kare; Performansının bile önüne geçti
Donald Trump'ın başını ağrıtacak boykot çağrısı

Donald Trump'ın başını ağrıtacak boykot çağrısı
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı

Korkunç ses iddiası nedeniyle, binayı apar topar terk ettiler
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız