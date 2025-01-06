Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
Kastamonu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri 190 uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenekler ele geçirdi.
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, kent merkezinde 4 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramada 190 uyuşturucu hap ile sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenekler ele geçirildi.
Polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel