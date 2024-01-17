Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde bulunduran 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda kokain, sentetik uyuşturucu ve reçeteye tabi haplar ele geçirildi.
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan zanlılara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda 4 zanlının üst ve araçlarında yapılan aramada 3,24 gram kokain, 7,57 sentetik uyuşturucu ve reçeteye tabi 7 hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.