Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar sentetik ecza hapı ile esrar ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan zanlılara yönelik çalışma yürüttü.

Şüphe üzerine durdurulan bir araç ve içindekilerin üzerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik ecza hapı ile esrar ele geçirildi.

Araçtaki 4 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title