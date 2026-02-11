Haberler

Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Kastamonu'da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında sentetik uyuşturucu, haplar ve silah fişekleri yer alıyor.

Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda yapılan çalışmada, 84,31 gram sentetik uyuşturucu, 67 sentetik ecza hapı, 4 parça halinde peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 2 cam düzenek, 2 şişe halinde toplam 200 mililitre aseton ile 21 tabanca fişeği ele geçirildi.

Uyuşturuculara ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
