Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, il merkezinde 3 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde 3 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın 'kumar' suçlamasını kısmi kabul ediyorum

Müftüoğlu, Rabia Karaca'nın o suçlamasına yanıt verdi: Kabul ediyorum
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı

Sosyal medyada canlı yayın yaparken, dehşet anlarını kaydetti
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid'de ayrılık! 40 milyon euroya satıldı

Galatasaray maçı öncesi Atletico'da ayrılık! 40 milyon euroya satıldı