Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, il merkezinde 3 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde 3 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel