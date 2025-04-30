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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, 8 adrese yapılan baskınlarda ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu tespiti yapılan 8 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör, 17 fişek, sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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