Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, tespiti yapılan 4 şüphelinin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada bir miktar esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.