Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, tespiti yapılan 4 şüphelinin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada bir miktar esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.