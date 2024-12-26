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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, tespiti yapılan 4 şüphelinin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada bir miktar esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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