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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir aracı durdurarak içindekilerden uyuşturucu hap ve kurusıkı tabanca ile 58 fişek ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan bir araç ve içindekilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap, sentetik ecza hapı, kurusıkı tabanca ve 58 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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