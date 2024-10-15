Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Kastamonu'da düzenlenen bir operasyonda uyuşturucu haplarla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Kastamonu'da 4 kişi, uyuşturucu hap ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 4 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramada uyuşturucu haplar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Dört şüpheli gözaltına alındı.