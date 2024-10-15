Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Kastamonu'da 4 kişi, uyuşturucu hap ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 4 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramada uyuşturucu haplar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Dört şüpheli gözaltına alındı.