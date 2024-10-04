Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanların yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda tespit edilen Y.E'nin iş yerinde yapılan aramada, çeşitli miktar ve türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İş yeri sahibi ile beraberindeki Y.A. ve M.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.