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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çeşitli miktar ve türde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.E., Y.A. ve M.D. adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanların yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda tespit edilen Y.E'nin iş yerinde yapılan aramada, çeşitli miktar ve türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İş yeri sahibi ile beraberindeki Y.A. ve M.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

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