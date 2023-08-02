Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirecekleri tespit edilen 3 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin araç ve üzerlerinde yapılan aramada 445 uyuşturucu hap ve 26,77 gram esrar ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirecekleri tespit edilen 3 kişiyi takibe aldı.

Şüphelilerin araç ve üzerlerinde yapılan aramada 445 uyuşturucu hap ve 26,77 gram esrar ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title