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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 445 adet sentetik ecza hap ve 26,77 gram esrar ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 3 şahsın Kastamonu'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Ekipler tarafından takibe alınan şahısların bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Aramada 445 adet sentetik ecza hap ve 26,77 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

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