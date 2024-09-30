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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
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Kastamonu'da yapılan uyuşturucu baskınında 2 zanlı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, A.K. ve E.Y. üzerinde ve araçlarında uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu A.K. ile E.Y'nin üst araması ve araçlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

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