Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu A.K. ile E.Y'nin üst araması ve araçlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.