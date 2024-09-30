Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Kastamonu'da yapılan uyuşturucu baskınında 2 zanlı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, A.K. ve E.Y. üzerinde ve araçlarında uyuşturucu madde ele geçirdi.
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu A.K. ile E.Y'nin üst araması ve araçlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.