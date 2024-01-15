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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, dur ihtarına uymayan bir araçta uyuşturucu ele geçirildi. Araçta yapılan aramada sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde, durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi.

Sürücüsünün, "dur" ihtarına uymadığı araç, kovalamaca sonucu yakalandı.

Polis, araçta ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güvenlik Uyuşturucu Hukuk Güncel Haberler

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