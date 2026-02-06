Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda şüphelilerin uyuşturucu madde ve sentetik ecza haplarını Ankara'dan Çankırı'ya getirdiği tespit edildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl ekim ayında 2 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan uyuşturucu operasyonunun ardından, dosya üzerinde çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda uyuşturucu madde ve sentetik ecza haplarını Ankara'dan Çankırı'ya getirdiği tespit edilen şüphelileri yakalamak için Ankara'da 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yakalanan 3 zanlı, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
