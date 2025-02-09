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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı. Operasyonda esrar, sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda İnebolu ilçesinde B.K, A.E, M.A.Ç. ve B.Ç, kent merkezinde G.Ç. ile Tosya ilçesinde M.G'nin ikamet, araç ve üstlerinde arama yapıldı.

Operasyonda esrar, sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan G.Ç. ve M.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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