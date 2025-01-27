Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu'da uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda durumundan şüphelenilen 3 kişinin üst ve eşya aramasında 195 uyuşturucu hap ile 2 bin 772 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.