Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda A.S. ve S.K. adlı iki şüpheli yakalanarak tutuklandı. Emniyet ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, şüphelilerin araçlarında uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirdi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.

A.S. ve S.K'nin araçlarında ve üst aramasında uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
