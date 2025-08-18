Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, M.M.E. ve O.E. isimli iki şüpheli, ele geçirilen sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ile birlikte tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalara devam ediyor.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda M.M.E. ve O.E'nin ikamet, araç ve üstlerinde arama yapıldı.

Aramada 148,2 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na gönderme

Aydın mitingi için çağrı yapan Özel'den Çerçioğlu'na ağır gönderme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.