Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, M.M.E. ve O.E. isimli iki şüpheli, ele geçirilen sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ile birlikte tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalara devam ediyor.
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda M.M.E. ve O.E'nin ikamet, araç ve üstlerinde arama yapıldı.
Aramada 148,2 gram sentetik uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel