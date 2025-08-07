Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Kastamonu'da uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı. Yapılan aramada 101,42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda M.K. ve G.C'nin üstünde ve araçta yapılan aramada, 101,42 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel