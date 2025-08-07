Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda M.K. ve G.C'nin üstünde ve araçta yapılan aramada, 101,42 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.