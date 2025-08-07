Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı. Yapılan aramada 101,42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda M.K. ve G.C'nin üstünde ve araçta yapılan aramada, 101,42 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok

Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.