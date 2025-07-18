Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Kastamonu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, imal ve ticaret suçlamasıyla tutuklandı. O.O. ve O.T.'nin araç ve ikametinde sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda O.O. ve O.T'nin araç ve ikametinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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