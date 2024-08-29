Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda İstanbul'dan Devrekani ilçesine uyuşturucu getirildiğini tespit eden jandarma ekipleri, ilçe girişinde bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada, U.K. ve H.K'nin üzerinde sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.