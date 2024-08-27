Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda tespit edilen 2 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda tespit edilen 2 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.